জেলা

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কায় কাভার্ড ভ্যানের চালক ও যাত্রী নিহত

প্রতিনিধি
নাটোর
দুর্ঘটনাকবলিত কাভার্ড ভ্যান। আজ সকালে নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার মানিকপুরছবি: প্রথম আলো

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কায় কাভার্ড ভ্যানের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের মানিকপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নলডাঙ্গা উপজেলার বেলঘড়িয়া এলাকার ফরজ আলী ছেলে কাভার্ড ভ্যানের চালক সোহাগ হোসেন (৩০) ও কাভার্ড ভ্যানের যাত্রী টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার চৌবাড়িয়া এলাকার ওহেদ আলীর ছেলে বিপ্লব হোসেন (৩৫)। বিপ্লব একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় প্রতিনিধি।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, নাটোর থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাক বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের মানিকপুর এলাকায় আজ ভোরের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। একই দিক থেকে ছেড়ে আসা একটি কাভার্ড ভ্যান হঠাৎ ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থালেই কাভার্ড ভ্যানের চালক ও যাত্রী নিহত হন। এ ঘটনার পর ওই ট্রাক নিয়ে পালিয়েছেন চালক। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

