মাদ্রাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্রমিক দল নেতা গ্রেপ্তার

মাদ্রাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্রমিক দল নেতা গ্রেপ্তার
টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলায় আট বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় শ্রমিক দলের নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে উপজেলার নলুয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ফজলু মিয়া (৪০) উপজেলার দাড়িয়াপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। মামলা হওয়ার পর তাঁকে দলীয় পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ঘটনার দিন দুপুর ১২টার দিকে ভুক্তভোগী শিশুর মা বাদী হয়ে সখীপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।
সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল কাশেম জানান, গত মঙ্গলবার সকাল সাতটার দিকে মেয়েটিকে নিয়ে তার মা মাদ্রাসায় যাচ্ছিলেন। পথে তাঁদের পরিচিত ফজলু মিয়ার সঙ্গে দেখা হয়। তখন ফজলু মিয়া বলেন, তিনি মেয়েকে মাদ্রাসায় পৌঁছে দেবেন। এরপর তিনি (শিশুটির মা) বাড়ি ফিরে যান। পরে মাদ্রাসার কাছাকাছি পৌঁছানোর আগে ফজলু শিশুটিকে সড়কের পাশে বনে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে শিশুটি মাদ্রাসায় গিয়ে শিক্ষকদের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেয়। পরে অসুস্থ শিশুটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের ওয়ান–স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হয়।
সখীপুর থানার এসআই ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আবুল কাশেম আজ শনিবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে শিশুটিকে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে। তবে এখনো ডাক্তারি পরীক্ষার পুরো ফলাফল পাওয়া যায়নি।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম ভূঁইয়া জানান, আজ শনিবার আসামি ফজলু মিয়াকে আদালতের মাধ্যমে টাঙ্গাইল কারাগারে পাঠানো হবে।