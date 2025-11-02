জেলা

সিলেটবাসীর সঙ্গে উন্নয়ন বৈষম্যের প্রতিবাদে মশালমিছিল, আজ গণ–অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
সিলেটের উন্নয়ন বৈষম্যের প্রতিবাদে ‘সিলেট আন্দোলন’–এর ব্যানারে মশালমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় দরগাহ গেট এলাকায়ছবি : প্রথম আলো

সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে একাধিক কর্মসূচি পালনের পর এবার সিলেটের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে বৈষম্য ও বঞ্চনার প্রতিবাদে মশালমিছিল হয়েছে। সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরীর উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায় নগরের হজরত শাহজালাল (রহ.)–এর দরগাহ এলাকা থেকে মশালমিছিল শুরু হয়। পরে এটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নগরের চৌহাট্টা এলাকার সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। ‘সিলেট আন্দোলন’–এর ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মশালমিছিল–পরবর্তী এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে আরিফুল হক জানান, সিলেটের উন্নয়ন বৈষম্য দূরের দাবিতে আজ রোববার বেলা ১১টায় নগরের কোর্ট পয়েন্ট থেকে সুরমা মার্কেট পয়েন্ট পর্যন্ত গণ–অবস্থান কর্মসূচি পালিত হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সিলেটের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এ কর্মসূচি চলবে বলেও তিনি এ সময় জানিয়েছেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে নগরের কুমারপাড়া এলাকার নিজ বাসভবনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন আরিফুল হক চৌধুরী। ওই সভা থেকে সিলেট অঞ্চলের ন্যায্য দাবি আদায়ে ‘সিলেট আন্দোলন’ নামে একটি সর্বজনীন প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়। এতে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সাংবাদিক, ধর্মীয় ও পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা যুক্ত হয়েছেন।

এ বিষয়ে আরিফুল হক চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, সিলেটের উন্নয়ন বৈষম্য ও সরকারি প্রকল্পে অবহেলার প্রতিবাদে একটি অরাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। গত ১২ অক্টোবর নগরের কোর্ট পয়েন্টের সমাবেশ থেকে ১৫ দিনের আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছিল। এরপরও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ কারণেই এবার গণ–অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। উন্নয়ন বৈষম্যের অবসান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

