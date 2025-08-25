জেলা

স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, পালানোর সময় স্বামী আটক

প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ
সিরাজগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের কান্দাপাড়া খাঁ পাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে নিহত গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়।

এদিকে সেখান থেকে পালানোর সময় অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় লোকজন। আটক ইব্রাহিম হোসেন (৪৭) কান্দাপাড়া খাঁ পাড়া এলাকার আবদুস সাত্তারের ছেলে। নিহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী রঞ্জনা খাতুন (৩৮)।

থানা–পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রঞ্জনা খাতুনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যার পর তাঁর স্বামী ইব্রাহিম হোসেন পালানোর চেষ্টা করেন। তখন স্থানীয় লোকজন তাঁকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আহসানুজ্জামান গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে জানান, নিহত রঞ্জনা খাতুনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন আছে। ওই ঘটনার পর ইব্রাহিম পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আহসানুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, নিহত গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন আছে। আজ সকালে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতালে পাঠানো হবে। জনতার হাতে আটক ইব্রাহিম হোসেনকে থানাহাজতে রাখা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।

