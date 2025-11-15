দলীয় প্রার্থী পরিবর্তন না হলে নির্বাচন করার ঘোষণা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতার

দলীয় প্রার্থী পরিবর্তন না হলে নির্বাচন করার ঘোষণা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতার
নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে দল মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তন না হলে নিজের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম (টিপু)। শনিবার বিকেলে নাটোরের লালপুরে এক জনসভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।
লালপুর শ্রী সুন্দরী পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এ সমাবেশের আয়োজন করে তাইফুল ইসলামের সমর্থকেরা। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তাইফুল ইসলাম। ২০ মিনিটের বক্তব্যে তিনি উপস্থিত নেতা-কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিগত দিনে তিনি কী করেছেন, সেই বর্ণনা দেন।
শেষের দিকে তাইফুল ইসলাম বলেন, শেষ পর্যন্ত যদি দলীয় মনোনয়ন পরিবর্তন করা না হয়, তাহলে তিনি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ সময় উপস্থিত নেতা-কর্মীরা হাত তুলে তাঁকে সমর্থন জানান।
৩ নভেম্বর রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে নাটোর-১ আসনে সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত ফজলুর রহমান পটলের মেয়ে ফারজানা শারমিনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। একই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন তাঁর ভাই ইয়াসির আরশাদ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা তাইফুল ইসলাম। দলীয় মনোনয়ন ঘোষণার পর তাঁদের সমর্থকেরা বিভিন্ন সময় বিক্ষোভ করেছেন।
আজকের সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে লালপুর উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওয়াহেদুজ্জামান সরকার, গোপালপুর পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম, আবদুলপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও লালপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, বাগাতিপাড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র শরিফুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শামীম সরকার প্রমুখ বক্তব্য দেন।
বক্তারা বলেন, স্থানীয় জনসমর্থন যাচাই না করে ফারজানা শারমিন পুতুলকে দলীয় প্রার্থী করা হয়েছে। বিগত দিনে এলাকায় তাঁর কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না। নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় হঠাৎ তিনি প্রার্থিতার জন্য মাঠে নামেন। অথচ তাইফুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে মাঠে-ময়দানে বিএনপির নানা দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন এলাকাবাসীর জন্য তাঁর সংসদে যাওয়া জরুরি।