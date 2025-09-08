রামুতে কুকুরকে বাঁচাতে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল পথচারীর

রামুতে কুকুরকে বাঁচাতে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল পথচারীর
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের রামুর জোয়ারিয়ানালা বাজার এলাকায় আজ সোমবার ট্রাকচাপায় মো. আনিছ (২৬) নামের এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে।
আনিছ কক্সবাজার সদর উপজেলার দক্ষিণ পিএমখালী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি জোয়ারিয়ানালায় শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন।
কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা সোয়া ১১টার দিকে মহাসড়ক পার হচ্ছিল একটি কুকুর। কক্সবাজারমুখী একটি ট্রাক কুকুরটিকে বাঁচাতে সড়কের এক পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারী আনিছকে চাপা দেয়। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
রামু হাইওয়ে তুলাতলি পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক নাছির উদ্দিন বলেন, ট্রাকচাপায় গুরুতর আহত আনিছকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।