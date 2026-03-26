একাত্তর ও চব্বিশের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে সাম্য ও মানবিক মর্যাদার বাংলাদেশ গড়তে চাই: নাহিদ

একাত্তর ও চব্বিশের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে সাম্য ও মানবিক মর্যাদার বাংলাদেশ গড়তে চাই: নাহিদ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানের যে আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে সাম্য ও মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে আমরা এই বাংলাদেশ গড়তে চাই। আমরা এটার জন্যই এ মুহূর্তে কাজ করছি।’
আজ বৃহস্পতিবার সকালে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে এসব কথা বলেন জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় এই চিফ হুইপ।
মহান স্বাধীনতা দিবস নিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমাদের স্বাধীনতার সপক্ষে যাঁরা ছিলেন, শহীদ হয়েছিলেন, বীরাঙ্গনা হয়েছেন, তাঁদের আজকের এই দিবসে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমাদের স্বাধীনতার অনেক আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয়নি। হয়নি বলেই আমাদের নতুন প্রজন্মকে আবারও রক্ত দিতে হয়েছে, জীবন দিতে হয়েছে। আমরা চাই সামনে যাতে আর এমন না হয়।’