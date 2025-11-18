রাউজানে গভীর রাতে যুবদলকর্মীকে গুলি
চট্টগ্রামের রাউজানে এক যুবদলকর্মীর পায়ে গুলি করার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
আহত যুবদলকর্মীর নাম জাহেদ তালুকদার (৪৫)। তিনি উপজেলার নোয়াজিষপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের তালুকদার পাড়ার কবির আহমদের ছেলে। তাঁর ডান পায়ে গুলি করা হয়। আহত অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, নোয়াজিষপুর ইউনিয়নের নতুনহাট বাজারের কাছে মঈনিয়া আজিজিয়া মাদ্রাসার সামনে ঘটনাটি ঘটে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে মুহাম্মদ কালু নামে যুবদলের আরেক কর্মী জাহেদকে গুলি করেন।
অভিযুক্ত যুবদলকর্মী মুহাম্মদ কালু পলাতক থাকায় অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। রাউজান উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও নোয়াজিষপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল হুদা বলেন, রাতে এলাকায় একজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তিনি শুনেছেন। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের কেউ রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও কারও কোনো পদ নেই।
রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, জাহেদ তালুকদার নামের ওই ব্যক্তির ডান পায়ে গুলি করা হয়েছে। কালু নামে এক সন্ত্রাসী তাঁকে গুলি করেন। তবে কালুর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। তাঁদের ধরতে অভিযান চলছে।