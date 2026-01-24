জেলা

আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবেন না: জামায়াত আমির

প্রতিনিধি
পাবনা
পাবনার নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। শনিবার রাতে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ মাঠেছবি: প্রথম আলো

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘এ দেশে মুক্তিকামী জনতার উত্থান দেখে কেউ কেউ ফুসফাস করছে। তোমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমরা নাক গলাব না, আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তোমরা নাক গলাবে না। আমাদের বিষয়ে নাক অনেক গলিয়েছ।’

শনিবার রাতে পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শফিকুর রহমান এ কথা বলেন।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের বিচারব্যবস্থার সমালোচনা করে জামায়াতের আমির বলেন, ‘আমাদের ১১ জন কেন্দ্রীয় নেতাকে জেলের মধ্যে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে ফ্যাসিস্টরা। আমিরে জামায়াত মতিউর রহমান নিজামীকে হত্যা করা হয়েছে। পাঁচবারের এমপি মাওলানা আব্দুস সোবহানকেও জেলের ভেতরে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে। সেদিন চোখের পানি পাবনায় রেখে গিয়েছিলাম। তাঁরা যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিদায় নিয়েছেন, আমরাও সেই কাজ করতেছি।’

স্বৈরাচার ঠেকাতে জাতীয় নির্বাচনের দিন অনুষ্ঠেয় গণভোটে হ্যাঁ-তে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ‎শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা কি চাই সেই ফ্যাসিবাদ ফিরে আসুক? এদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। একসঙ্গে ১৫ বছর মজলুম ছিলাম। ৫ আগস্টের পরিবর্তনের সঙ্গে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক মানুষের হয়ে চৌকিদারের ভূমিকায় থেকেছি। আপনারা মজলুম ছিলেন, জালিমের ভূমিকায় আসবেন না। ‎গণভোটে হ্যাঁ বলতে হবে। গণভোটে হ্যাঁ মানে আজাদি। ‎হ্যাঁ ভোট পরাজিত হলে সরকার গঠন হলে কিছুই হবে না।’

জামায়াত নেতাদের কেউ চাঁদাবাজি, মামলাবাজি বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত নন দাবি করে দলটির আমির বলেন, বিগত সরকারের সময় তাঁদের দলের ১ হাজারের বেশি সহকর্মীকে খুন করা হয়েছে। ৭০০ নেতা-কর্মীকে গুম করা হয়েছে। এক মিনিটও দলীয় কার্যালয় খুলতে পারেননি। নেতাদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হয়েছে। এরপরও জামায়াত প্রতিশোধপরায়ণ হবে না। কাউকে মিথ্যা মামলার আসামি করবে না। সবার জন্য সমান আইন থাকবে। তবে আধিপত্যবাদের ছায়া দেশে রাখা যাবে না। ‘বস্তাপচা’ রাজনীতিকে ‘লাল কার্ড’ দেখানোর আহ্বান জানান তিনি।

পাবনা ‎জেলা জামায়াতের আমির ও পাবনা-৪ আসনে দলটির সংসদ সদস্য প্রার্থী আবু তালেব মণ্ডলের সভাপতিত্বে ও দলের জেলা সেক্রেটারি আব্দুল গাফফার খানের সঞ্চালনায় জনসভায় উপস্থিত ছিলেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, পাবনা-৫ আসনের প্রার্থী ইকবাল হোসাইন, পাবনা-১ আসনের প্রার্থী নাজিবুর রহমান মোমেন, পাবনা-২ আসনের প্রার্থী কে এম হেসাব উদ্দিন, পাবনা-৩ আসনের প্রার্থী মাওলানা আসগর আলী, শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ প্রমুখ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন