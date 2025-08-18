জেলা

পাবনায় সড়ক থেকে দুই নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি
পাবনা
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় সড়কের ওপর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। উপজেলা সদরের চৌবাড়িয়া উত্তর পাড়া এলাকায় রাস্তার ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় লাশ দুটি পড়ে ছিল। পরে স্থানীয় মানুষেরা খবর দিলে আজ সোমবার সকালে পুলিশ গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে।

তাঁদের একজনের বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর এবং অপরজনের বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। তবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত তাঁদের নাম–পরিচয় শনাক্ত হয়নি। পুলিশের ধারণা, রাতের কোনো এক সময় ইঞ্জিনচালিত কোনো যানবাহনের চাপায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সকালে গ্রামের লোকজন রাস্তায় বের হতেই দুই নারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। দুজনই রক্তাক্ত ও মাথা থেঁতলানো অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরে থানায় খবর দেওয়া হলে সকাল ৯টার দিকে পুলিশ গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে।

গ্রামের লোকজন বলছেন, দুই নারীকে রোববার দুপুরে উপজেলার বড়াল ব্রিজ স্টেশন এলাকায় অনেকে ঘুরতে দেখেছেন। তবে পরে আর তাঁদের দেখা যায়নি।

এ প্রসঙ্গে ভাঙ্গুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ওই দুই নারীকে দেখে মনে হয়েছে, তাঁরা ছিন্নমূল মানুষ। ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁদের কাছ থেকে ভিক্ষার থলে ও খুচরা সামান্য টাকা পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ভিক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে কোনো যানবাহনের নিচে চাপা পড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। দুজনের লাশ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

