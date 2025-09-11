জেলা

‘মাদক কেনার টাকা’ না পেয়ে শিশুকে কুপিয়ে হত্যা, চাচা আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
কক্সবাজার
নিহত শিশু ফাতেমা বেগমছবি: পরিবারের সৌজন্যে

কক্সবাজারের রামুতে তিন বছর বয়সী এক শিশুকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার ঈদগড় ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুর নাম ফাতেমা বেগম। সে ওই এলাকার নুরুল আজিমের মেয়ে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শিশুটির চাচা নুরুল হাকিমকে (২৫) আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, শিশুটির চাচা নুরুল হাকিম নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। গতকাল সন্ধ্যায় মাদকের টাকার জন্য শিশুটির মায়ের সঙ্গে তর্কে জড়ান তিনি। একপর্যায়ে তিনি শিশুটির মাকে দা দিয়ে কোপানোর জন্য তেড়ে যান। শিশুটির মা দৌড়ে পালিয়ে যান। পরে বাড়িতে থাকা শিশুটির মাথায় দা দিয়ে কোপ দেন চাচা। আহত শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রতিবেশীরা রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

ভাতিজিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে চাচাকে আটক করেছে কক্সবাজারের রামু থানা পুলিশ
ছবি: পুলিশের সৌজন্যে

ঈদগড় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক খোরশেদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, ফাতেমার আপন চাচা নুরুল হাকিম দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। মাদক সেবনের টাকার জন্য তিনি বড় ভাই নুরুল আজিম ও তাঁর স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত বিরক্ত করতেন।

রামু থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শেখ ফরিদ বলেন, নিহত শিশুর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তবে মামলার প্রস্তুতি চলছে। রাতেই অভিযুক্ত চাচাকে আটক করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন