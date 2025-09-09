আজ শেষ হচ্ছে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, কাল প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ

রাকসু নির্বাচন
আজ শেষ হচ্ছে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, কাল প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের সময়সীমা আজ মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে। আগামীকাল বুধবার প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হবে।
এদিকে নির্বাচনকে ঘিরে গতকাল সোমবার পর্যন্ত চারটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই শেষে আগামীকাল বুধবার প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। ওই দিন কোন পদে কে এবং নারী কতজন—এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, রাকসুর ২৩টি পদের বিপরীতে ২৬০ জন, সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ৫টি পদে ৬২ জন এবং প্রতিটি হল সংসদ নির্বাচনে ১৫টি পদে মোট ১৭টি হলে ৬০৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। রাকসুর ২৬০ জন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া পদপ্রার্থীর মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ২০ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৫ জন ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ১৬ জন রয়েছেন।
সবশেষ সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, ১০ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে, ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত প্রার্থিতার তালিকায় আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশিত হবে।
চারটি প্যানেল ঘোষণা
এদিকে নির্বাচনকে ঘিরে এখন পর্যন্ত চারটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো হলো ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’, ছাত্রদল মনোনীত প্যানেল, ‘রাকসু ফর র্যাডিক্যাল চেঞ্জ’ ও ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’। শিগগিরই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ আরও কয়েকটি প্যানেল ঘোষণা করার কথা রয়েছে।
‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শাখা ছাত্রশিবিরের বর্তমান সভাপতি মোস্তাকুর রহমান (জাহিদ)। সাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা ও সহসাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন ‘স্টুডেন্ট নেটওয়ার্ক সোচ্চারের’ সভাপতি এস এম সালমান সাব্বির।
ছাত্রদল মনোনীত প্যানেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি শেখ নূর উদ্দিন আবির সহসভাপতি (ভিপি), দপ্তর সম্পাদক নাফিউল জীবন সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদের প্রার্থী।
এদিকে ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুল, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) কোষাধ্যক্ষ কাউছার আহম্মেদ এবং সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ছাত্র গণমঞ্চের আহ্বায়ক নাসিম সরকার।
অন্যদিকে ‘রাকসু ফর র্যাডিক্যাল চেঞ্জ’ প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি মেহেদী মারুফ। এ ছাড়া সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে উত্তরণ লেখক ও পাঠক সূতিকাগারের সাবেক সভাপতি আফরিন জাহান এবং সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আল শাহরিয়ার শুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।