ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলচালক নিহত
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে বালুবাহী মিনি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. সম্রাট (২২) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মহাসড়কের সাতকানিয়া উপজেলা অংশের বিওসির মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সম্রাট উপজেলার নলুয়া ইউনিয়নের মরফলা এলাকার আবু তাহেরের ছেলে। পুলিশ জানায়, কক্সবাজারমুখী একটি বালুবাহী মিনি ট্রাকের সঙ্গে চট্টগ্রামমুখী মোটরসাইকেলটির সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলচালক গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে দোহাজারী হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে চিকিৎসা শুরুর পর বিকেল সাড়ে চারটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি মাহাবুব আলম প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করে। নিহতের লাশ বর্তমানে থানা হেফাজতে আছে। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
নিহত তরুণের মামাতো ভাই মো. জীবন প্রথম আলোকে বলেন, সম্রাটের বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। উত্তর সাতকানিয়া এলাকার মৌলভীর দোকান এলাকায় আলমারির দোকানে চাকরি করতেন তিনি। মোটরসাইকেলটি তাঁর মালিকের। দোকানের মালামালের জন্য তিনি দোহাজারী বাজারে যাচ্ছিলেন।