মানিকগঞ্জের খালে এক মাস ধরে ঘুরছিল কুমিরটি, ফাঁদ পেতে উদ্ধার

মানিকগঞ্জ
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় ধরা পরা কুমিরটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট। আজ শনিবারছবি: প্রথম আলো

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার একটি খাল থেকে কুমির উদ্ধার করেছেন এলাকাবাসী। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার হাটিপাড়া ইউনিয়নের চৌকিঘাট এলাকায় কুমিরটি ধরা হয়।

আজ শনিবার সকালে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন হরিরামপুর উপজেলা বন কর্মকর্তা মো. শরিফুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থলেই আছি। কুমিরটি বন্য প্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

উপজেলা বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক মাস আগে সদর উপজেলার হাটিপাড়া ইউনিয়নের চরবংখুরী ও পাশের হরিরামপুর উপজেলার হারুকান্দি ইউনিয়নের তন্ত্রখোলা এলাকার খালে কুমিরটি দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। এর পর থেকে আতঙ্কে ছিলেন তাঁরা। কেউ খালে গোসল করতে বা গরু-ছাগল গোসল করাতে সাহস পাননি।

কুমিরটি ধরতে একাধিকবার চেষ্টা করেন এলাকাবাসী। অবশেষে গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে বিশেষ কৌশলে কুমিরটি ধরতে সক্ষম হন চৌকিঘাট গ্রামের লোকজন। আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে উৎসুক মানুষ কুমিরটি দেখতে ভিড় করেন।

কুমির ধরতে অংশ নেওয়া চৌকিঘাট গ্রামের রাহাত হোসেন ও আল আমিন বলেন, গতকাল সকালে তাঁরা কুমিরটি দেখতে পান। রশি দিয়ে তৈরি ফাঁদ পেতে ধরার চেষ্টা করেন তাঁরা। রাত ১০টার দিকে কুমিরটি খালের পানিতে ভেসে উঠলে ওই ফাঁদ দিয়েই তাঁরা কুমিরটি ধরেন।

হরিরামপুর উপজেলা বন কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন, উদ্ধার করা কুমিরটি মিঠাপানির বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট। বন্য প্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তারা আসার পর কুমিরটি হস্তান্তর করা হবে।

