ফরিদপুরে নাতনিকে বাঁচাতে গিয়ে পানিতে ডুবে দাদির মৃত্যু

ফরিদপুরে নাতনিকে বাঁচাতে গিয়ে পানিতে ডুবে দাদির মৃত্যু
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পানিতে ডুবে যাওয়া নাতনিকে বাঁচাতে গিয়ে আঁখি বেগম (৬২) নামের এক নারী মারা গেছেন। গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলার তুজারপুর পূর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
আঁখি বেগম তুজারপুর পূর্বপাড়া গ্রামের আবদুর রব শেখের স্ত্রী। তুজারপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য তানভীর মাতুব্বর এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
তানভীর মাতুব্বর বলেন, এদিন দুপুরে আঁখি বেগম তাঁর নাতনি মিথিলাকে (৬) নিয়ে বাড়ির অদূরে পুকুরে গোসল করতে যান। বর্ষার কারণে পুকুরের পানি আশপাশের মাঠের পানির সঙ্গে একাকার হয়ে কিছুটা স্রোত তৈরি হয়েছিল। এ সময় স্রোতে ভেসে নাতনি পানিতে তলিয়ে গেলে তাকে বাঁচাতে ঝাঁপ দেন দাদি আঁখি বেগম। মিথিলাকে এলাকাবাসী জীবিত উদ্ধার করতে পারলেও আঁখি বেগম পানিতে তলিয়ে যান। প্রায় আধা ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।