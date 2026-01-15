পটুয়াখালীতে এনসিপি ছেড়ে নুরের ছাত্র অধিকার পরিষদে ৫০ নেতা-কর্মী

পটুয়াখালীতে এনসিপি ছেড়ে নুরের ছাত্র অধিকার পরিষদে ৫০ নেতা-কর্মী
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ছেড়ে প্রায় ৫০ জন নেতা-কর্মী নুরুল হক নুরের গণ অধিকার পরিষদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদে যোগ দিয়েছেন। এর আগে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট এবং স্থানীয় পর্যায়ে এনসিপির সক্রিয় প্রতিনিধি না থাকার অভিযোগ তুলে তাঁরা এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।
গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে জেলা গণ অধিকার পরিষদের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এনসিপির জাতীয় ছাত্রশক্তির জেলা সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সজিবুল ইসলাম।
ছাত্র অধিকার পরিষদে যোগ দেওয়া মো. সজিবুল ইসলাম বলেন, ‘এনসিপি ত্রয়োদশ নির্বাচনে পটুয়াখালী-১ আসনে প্রার্থী না দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট করায় আমাদের মাঝে একধরনের হতাশা দেখা দেয়। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে এনসিপির কোনো সক্রিয় ভূমিকা এবং শক্তিশালী প্রতিনিধি না থাকায় আমাদের মাঝে একধরনের শূন্যতা ও অভিভাবকহীন মানসিকতা বিরাজ করে। ফলে আমি এবং প্রায় ৫০ জন নেতা-কর্মী ছাত্র অধিকার পরিষদে যোগ দিয়েছি।’
ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম বলেন, ৫০ জন তাঁদের দলে যোগ দিয়েছেন। তিনি ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছেন।
জাতীয় ছাত্রশক্তির পটুয়াখালী জেলা সদস্যসচিব রিফায়েত কবির খান বলেন, সজিবুল ইসলাম সালমান ছাত্রশক্তির গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। অন্যরা এনসিপির সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত থাকলেও তাঁদের কোনো পদ ছিল না। গতকাল রাতে সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া এসব ব্যক্তি ছাত্র অধিকার পরিষদে যোগ দিয়েছেন। হয়তো উল্লিখিত ব্যক্তিরা গণ অধিকার থেকে লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছে, তাই সেখানে যোগ দিয়েছেন।