ময়মনসিংহ-৬: স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মা-ছেলের মনোনয়নপত্র জমা

ময়মনসিংহ-৬: স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মা-ছেলের মনোনয়নপত্র জমা
ময়মনসিংহ-৬ (ফুলবাড়িয়া) আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্যের স্ত্রী ও ছেলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। গতকাল সোমবার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মা ও ছেলে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।
১৭ ডিসেম্বর সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন আখতার সুলতানা ও তাঁর ছেলে তানভীর আহমেদ ওরফে রানা। আখতার সুলতানা উপজেলা মহিলা দলের সাবেক সভাপতি ছিলেন। তাঁরা ফুলবাড়িয়া আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শামসুদ্দিন আহমেদের স্ত্রী ও সন্তান।
দলীয় নেতাকর্মীরা জানান, শামসুদ্দিন আহমেদ বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি থেকে ও ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর ২০০৮ সালের নবম ও ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হন।
এবারের সংসদ নির্বাচনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন তানভীর আহমেদ। ওই আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আখতারুল আলমকে। মনোনয়ন না পাওয়ায় প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কর্মসূচিও করেছেন তানভীর আহমেদের সমর্থকেরা।
বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া তানভীর আহমেদকে আজ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মুঠোফোনে কল করে বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি ব্যস্ততার কথা বলে ফোন কেটে দেন।
স্বতন্ত্র প্রার্থী আখতার সুলতানা বলেন, ‘আমার স্বামী এলাকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নিবেদিত হয়ে কাজ করে গেছেন। এলাকার মানুষের জন্য কাজ করতে নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য একটাই—ভালো থাকুক, মানুষের উপকার হোক, এলাকায় শান্তি থাকুক।’ মা ও ছেলে দুজনেই প্রার্থী হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আপাতত দুজনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।’
ফুলবাড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার আরিফুল ইসলাম বলেন, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন গতকাল। মোট ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।