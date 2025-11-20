জেলা

কেওক্রাডং যাওয়ার পথে ‘চাঁদের গাড়ি’ উল্টে আহত ১১ পর্যটক

প্রতিনিধি
বান্দরবান
দুর্ঘটনায় পর্যটকবাহী গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। আজ সকালে জেলার বগালেক-কেওক্রাডং সড়কেছবি: পুলিশের সৌজন্যে

বান্দরবানের কেওক্রাডং যাওয়ার পথে পর্যটকবাহী জিপ (চাঁদের গাড়ি) উল্টে ১১ জন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টার দিকে জেলার বগালেকের পেঁপেবাগান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন, নরসিংদী জেলার রুবায়েত হাসান (৩৩), রুমি আক্তার (২৮), জুমা আক্তার (২৬), কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের আকরাম আলী (৩৭) সিদ্দিকুর রহমান (৫৫), সোহেল রানা (৪৫), রাশেদুল ইসলাম (৪৪), আফিকুল ইসলাম (৪৪), ফারুক আহমেদ (৪২) ও রুমা উপজেলা সদর বড়ুয়ারপাড়ার বাসিন্দা ট্যুরিস্ট গাইড স্বপন বড়ুয়া (৩৪)। তাঁদের মধ্যে কুষ্টিয়ার রাশেদুল ও ট্যুরিস্ট গাইড স্বপন বড়ুয়ার অবস্থা গুরুতর।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পর্যটকেরা জেলার বগালেক থেকে ‘চাঁদের গাড়িতে’ করে কেওক্রাডংয়ে যাচ্ছিলেন। তবে বগালেক থেকে কিছুটা যাওয়ার পর পাহাড়ি সড়কে উঠতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা সবাই আহত হন।

জানতে চাইলে রুমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহরাওয়ার্দী প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার কবলে পড়া পর্যটকেরা গতকাল বুধবার বান্দরবান এসেছিলেন। তাঁরা বগালেকে রাতে থেকে ভোরে কেওক্রাডং পাহাড় চূড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা পর্যটকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

ওসি মো. সোহরাওয়ার্দী বলেন, রুমা-বগালেক-কেওক্রাডং সড়কের পেঁপেবাগান এলাকাটি অত্যন্ত দুর্ঘটনা প্রবণ। চলতি বছর কেওক্রাডং পাহাড় চূড়ায় পর্যটকের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর শুধু এ এলাকাতেই চার থেকে পাঁচবার দুর্ঘটনা হয়েছে।

