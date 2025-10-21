জেলা

চট্টগ্রামে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষ, সবজি বিক্রেতা নিহত

প্রতিনিধি
রাউজান, চট্টগ্রাম
দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যায় অটোরিকশাটি। আজ সকালেছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে পণ্যবাহী একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল নয়টার দিকে উপজেলার রাউজান-ফটিকছড়ি সড়কের গহিরা ইউনিয়নের আতুরনির ঘাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন (৪৪)। তিনি পেশায় সবজি বিক্রেতা। তাঁর বাড়ি উপজেলার চিকদাইর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রমজান আলী তালুকদারপাড়ায়। একই দুর্ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। তাঁরাও অটোরিকশাটির যাত্রী। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। তবে আহত ব্যক্তিদের নাম–পরিচয় পাওয়া যায়নি।

দুর্ঘটনার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাভার্ড ভ্যানটি সড়কের পাশের একটি ধান খেতে পড়ে যায়। আজ সকালো রাউজানের গহিরা ইউনিয়নের আতুরনির ঘাটা এলাকায় তোলা
ছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কাভার্ড ভ্যানটি চট্টগ্রাম শহর থেকে ফটিকছড়ি সদরের দিকে যাচ্ছিল। যাত্রী নিয়ে উপজেলার গহিরার চৌমুহনীর দিকে যাচ্ছিল অটোরিকশাটি। মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশাটি দুমড়ে–মুচড়ে যায়। আর কাভার্ড ভ্যানটিও সড়কের পাশে একটি ধানখেতে পড়ে যায়।

জানতে চাইলে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া অটোরিকশার তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। ময়নাতদন্ত শেষে নিহত ব্যক্তির লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন