জেলা

মনোহরদীতে সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

প্রতিনিধি
নরসিংদী
নরসিংদীর মনোহরদীতে সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের জানাজায় মানুষের ঢল। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার শুকুর মাহমুদ উচ্চবিদ্যালয় মাঠেছবি: প্রথম আলো

নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনের পাঁচবারের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেষবারের মতো তাঁর জানাজায় অংশ নেন স্থানীয় কয়েক হাজার মানুষ।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে মনোহরদী উপজেলার শুকুর মাহমুদ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নূরুল মজিদের দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে উপজেলার ব্রাহ্মণহাটা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। এর আগে গতকাল সোমবার এশার নামাজের পর রাজধানীর গুলশান এলাকার আজাদ মসজিদে তাঁর প্রথম জানাজা সম্পন্ন হয়।

আরও পড়ুন

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মারা গেছেন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার হন সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে গত রোববার বিকেলে তাঁকে হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকালে তিনি মারা যান।

আজ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে মনোহরদী ও বেলাব উপজেলাসহ বিভিন্ন এলাকার হাজারো লোক নূরুল মজিদের জানাজায় অংশ নিতে শুকুর মাহমুদ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জড়ো হন। বেলা ১১টার দিকে তাঁর লাশ মাঠে উপস্থিত হলে এক আবেগঘন অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরে জানাজা শেষে লাশ ব্রাহ্মণহাটা গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে নেওয়া হয়। সেখানে মা-বাবার কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনের পাঁচবারের সাবেক সংসদ সদস্য। তিনি ১৯৮৬ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার সংসদ সদস্য হন। এরপর ২০০৮ সাল থেকে সর্বশেষ ২০২৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ-দলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন। শেষ দুই মেয়াদে তিনি সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন