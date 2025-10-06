জেলা

সিলেটে ‘মব’ সৃষ্টি করে পুলিশের ওপর হামলা, তিন দাবিতে শ্রমিকদের ধর্মঘট

প্রতিনিধি
সিলেট
কোম্পানীগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন শ্রমিক নেতারা। আজ সোমবার সকালছবি: প্রথম আলো

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে পুলিশের তল্লাশিচৌকিতে আটক হওয়া বালুবোঝাই একটি ট্রাক ‘মব’ সৃষ্টি করে ছিনিয়ে নেওয়া এবং পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলায় ১৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৬০-৭০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনার পর তিন দফা দাবিতে আজ সোমবার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন শ্রমিক নেতারা।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ট্রাক-পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে বৈঠক করে ধর্মঘটের ঘোষণা দেন শ্রমিক নেতারা। এর আগে রাত সাড়ে আটটার দিকে কোম্পানীগঞ্জ থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবদুল হামিদ পুলিশের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা করেন।

তিন দফা দাবির মধ্যে আছে—পরিবহনশ্রমিকদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার, সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ এবং রোববার কোম্পানীগঞ্জে পরিবহনশ্রমিকদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সাদাপাথর লুটপাটের ঘটনার পর সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কের উপজেলা পরিষদের সামনে তল্লাশিচৌকি বসায় কোম্পানীগঞ্জ থানা-পুলিশ। সেখানে পাথর ও বালুবোঝাই যানবাহন থামিয়ে কাগজপত্র তল্লাশি করা হয়। গতকাল বেলা সোয়া ১১টার দিকে ভোলাগঞ্জ থেকে সিলেটগামী বালুবোঝাই একটি ট্রাক আটক করে পুলিশ। চালকের কাছে কাগজ চাওয়া হলে তিনি বৈধ কোনো কাগজ দেখাতে পারেননি। এ সময় ট্রাকচালক মুঠোফোনে একজনকে বিষয়টি জানান। কিছু সময় পর দুটি বাসে করে শতাধিক মানুষ তল্লাশিচৌকিতে এসে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে। এতে নেতৃত্ব দেন পরিবহনশ্রমিক নেতা মাহফুজ আহমদ। একপর্যায়ে আটক বালুবোঝাই ট্রাক সেখান থেকে তাঁরা নিয়ে যান।

পরিবহনশ্রমিকদের ধারণ করা একটি ভিডিওতে মাহফুজ আহমদকে বলতে শোনা যায়, ‘কোম্পানীগঞ্জের পুলিশ প্রতিদিন চাঁদাবাজি করে, শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রতিদিন চাঁদা দাবি করে, হয়রানি করে। এএসআই হামিদ ড্রাইভারের কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে।’ ভিডিওতে দেখা যায়, মাহফুজ আহমদ পুলিশ সদস্যদের দিকে তেড়ে যাচ্ছেন।

পরিবহনশ্রমিকদের দাবি, ট্রাকটি বালু নয়, মাটি বহন করছিল। পুলিশ সদস্যরা টাকা দাবির চেষ্টা করেছেন এবং চালককে মারধর করেছেন।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ট্রাক-পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি কবির আহমদ বলেন, পরিবহনশ্রমিকদের মারধর, চাঁদাবাজি ও মামলার প্রতিবাদে আজ সকাল ছয়টা থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকেরা কোনো পিকেটিং করবেন না। শান্তিপূর্ণভাবে কর্মবিরতি পালন করা হবে। মামলা প্রত্যাহার না হলে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মবিরতি পালন করা হবে।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রতন শেখ বলেন, তল্লাশিচৌকিতে পুলিশের ওপর হামলা ও মব সৃষ্টি করে বালুবোঝাই ট্রাক নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ভিডিও দেখে পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আহমদসহ ১৫ জনকে শনাক্ত করে মামলায় নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন