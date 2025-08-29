জেলা

শখের বশে মাছ ধরতে গিয়ে সাগরে ভেসে গেলেন দুই তরুণ

প্রতিনিধি
টেকনাফ, কক্সবাজার
নিখোঁজ হাবিবুল আবছার ও সায়েমছবি: স্বজনদের সৌজন্যে

কক্সবাজারের উখিয়ায় শখের বশে মাছ ধরতে গিয়ে সাগরে ভেসে গেছেন দুই তরুণ। তাঁরা এখনো নিখোঁজ। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উখিয়ার মনখালী খেলার মাঠের পশ্চিম উপকূলে এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ দুই তরুণ হলেন উখিয়ার মনখালী বাঘঘোনা পাড়ার নুর হোসেনের ছেলে হাবিবুল আবছার (১৭) ও নাজির হোছনের ছেলে সায়েম (১৮)।

নিখোঁজ সায়েমের মামা এম এ আজিজ বলেন, সকালে কয়েকজন বন্ধু শখ করে ঝাঁকি জাল নিয়ে সাগরে মাছ ধরতে যান। এ সময় ঢেউয়ের তোড়ে সায়েমসহ দুই তরুণ ভেসে যান। এখনো তাঁদের খোঁজ মেলেনি। পুলিশকে জানানো হয়েছে।

সায়েমের আরেক মামা মুজিবুর রহমান জানান, মোট ছয়জন সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে একজন তীরে ফিরতে সক্ষম হলেও দুজন নিখোঁজ রয়েছেন। স্থানীয় মানুষেরা জাল ফেলে ও ডুব দিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালালেও বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বিকেল থেকে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছেন। নিখোঁজ তরুণদের খোঁজে চট্টগ্রাম থেকে ডুবুরি দল পাঠানোর জন্যও জানানো হয়েছে।

