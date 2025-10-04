জেলা

প্রধান উপদেষ্টা ও ওসিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে থানায় জিডি

প্রতিনিধি
শরীয়তপুর
জাজিরা থানাছবি: প্রথম আলো

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও শরীয়তপুরের জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাইনুল ইসলামকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। জিডি করেছেন ওসি।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিথুন ঢালী বিদেশি একটি নম্বর থেকে কল করে এই হুমকি দেন বলে জিডিতে উল্লেখ করেন ওসি মাইনুল ইসলাম।

জিডিতে উল্লেখ করা হয়, গত ২৮ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিথুন ঢালী জাজিরা থানা এলাকার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের নিয়ে একটি গোপন বৈঠক করেন। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালালে তাঁরা কৌশলে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার ৬৫ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা করে পুলিশ। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মামলার ২ নম্বর আসামি মিথুন ঢালী গতকাল শুক্রবার দুপুরে বিদেশি একটি নম্বর থেকে ওসিকে কল করে তাঁকে ও প্রধান উপদেষ্টাকে হত্যার হুমকি দেন।

এ বিষয়ে কথা বলতে অভিযুক্ত মিথুন ঢালীর মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও বন্ধ থাকায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ওসি মাইনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, মিথুন ঢালীর বিষয়টি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন। তাঁদের পরামর্শে একটি জিডি করা হয়েছে।

