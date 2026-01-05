জেলা

খাগড়াছড়িতে ১১ মামলার আসামি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি
মো. তাজুল ইসলামছবি: তাঁর ফেসবুক আইডি থেকে

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলামকে (৪৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদরের তবলছড়ি চত্বর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার তাজুল ইসলাম কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক। আজ সোমবার তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে মাটিরাঙ্গা থানা পুলিশ।

মাটিরাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহেদ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার তাজুলের বিরুদ্ধে চেক জালিয়াতি, হামলা-ভাঙচুরসহ বিভিন্ন অভিযোগে অন্তত ১১টি মামলা রয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

