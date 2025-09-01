চাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

চাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তালিকাটি প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এতে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ২৫ হাজার ৮৬৬ শিক্ষার্থী।
কমিশনের সদস্যসচিব এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, ‘খসড়া ভোটার তালিকা সব অনুষদে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হবে। কোনো শিক্ষার্থীর আপত্তি থাকলে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনের অফিসে জানাতে হবে। আমরা তা যাচাই–বাছাই করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করব।’
তালিকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলের নোটিশ বোর্ড, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটেও টানানো হয়েছে।
এর আগে গত ২৮ আগস্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। তাতে খসড়া তালিকায় ভোটার ছিলেন ২৫ হাজার ৭৫২ জন। সর্বশেষ তালিকায় নতুন ১১৪ শিক্ষার্থী যুক্ত হয়েছেন।
নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ১৪ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে। মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যাচাই–বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।
ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ভোট গ্রহণ শেষে শুরু হবে গণনা।
৩৫ বছর পর চাকসু নির্বাচন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম চাকসু নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও ৩৫ বছর ধরে তা স্থগিত রয়েছে।
তবে নির্বাচনের প্রায় দেড় মাস আগে ক্যাম্পাসে বড় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। এরই মধ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রকাশ করা হয়েছে। আজ খসড়া ভোটার তালিকাও প্রকাশ হলো। তবে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীরা বলছেন, তুচ্ছ একটি ঘটনা কোনো একটি পক্ষের ইন্ধনে বড় হয়েছে। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই এত শিক্ষার্থী আহত হলেন। এখন বর্তমান প্রশাসন চাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করতে পারবে কি না, সন্দেহ রয়েছে।