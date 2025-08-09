জেলা

আমি নির্বাচিত হলে ইলিয়াস আলীকে উদ্ধারের কাজ শুরু করব: হুমায়ুন কবির

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
সিলেটের বিশ্বনাথে সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। গতকাল শুক্রবার বিকেলে বিশ্বনাথ পৌর এলাকার পুরানবাজারেছবি: প্রথম আলো

সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেলে সিলেট-২ (বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এবং দলীয় মনোনয়ন পেয়ে আপনাদের ভোটে আমি নির্বাচিত হলে সরকার গঠনের ৫০ দিনের মাথায় গুম কমিশন গঠন করে ইলিয়াস আলীকে উদ্ধারের কাজ শুরু করব।’

গতকাল শুক্রবার বিকেলে সিলেটের বিশ্বনাথ পৌর এলাকার পুরানবাজারে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, ‘২০০১ সালে সিলেট-২ আসনে ইলিয়াস আলী এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন করেছে বিএনপি সরকার। তাই তাঁকে (ইলিয়াস আলী) উদ্ধার করে আসনটি আমি তাঁকেই ফিরিয়ে দেব।’

সিলেটের মানুষ কারও গোলামি করেন না জানিয়ে বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক বলেন, সেখানকার মানুষজন নিজের অধিকার আদায়ে সব সময় সোচ্চার। আত্মবিশ্বাস না থাকলে রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। রাজনীতিতে পরিবর্তনের দরকার, তাই দলের নেতা-কর্মীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে লাভ নেই। শেখ হাসিনাও ভয়ভীতি দেখিয়ে থাকতে পারেননি, এক কাপড়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ‘গ্রিন সিগন্যাল’ পেয়ে এলাকায় এসেছেন দাবি করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আমার নেতা তারেক রহমানের গ্রিন সিগন্যাল পেয়েই একজন সেবক হিসেবে ওই আসনের উন্নয়ন করার জন্য ছুটে এসেছি আপনাদের কাছে। কারণ, তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে আমি এমনিতেই এই এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন করতে পারব।’

সুধী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্বাস আলী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এনামুল হক চৌধুরী, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী এবং জেলা বিএনপির সহসভাপতি আশিক উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী ও যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান, বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সোহেল আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি নাজমুল ইসলাম, যুবদল নেতা রুমেল আলী ও আমির আলী।

স্থানীয় বিএনপির একটি সূত্র জানিয়েছে, সিলেট-২ আসনটি স্থানীয়ভাবে ‘ইলিয়াস আলীর আসন’ হিসেবে পরিচিত। সেখানে বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচন করতে দীর্ঘদিন ধরেই মাঠপর্যায়ে কাজ করছেন বিএনপির ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসিনা রুশদীর। তাঁর নিখোঁজের পর বিএনপি একবারই (একাদশ জাতীয় সংসদ) নির্বাচনে অংশ নেয়। ওই সময় সিলেট-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পান ইলিয়াস তাহসিনা। তবে ওই সময় তাহসিনার প্রার্থিতা আদালতে স্থগিত হওয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন গণফোরাম নেতা মোকব্বির খান।

