ফেনীতে দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে তরুণ নিহত, আহত ৬
ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার তালতলী-চৌধুরীহাট আঞ্চলিক সড়কে সিএনজিচালিত দুটি অটোরিকশার সংঘর্ষে জাকির হোসেন নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। একই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন নারী-শিশুসহ ছয়জন। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার সদর ইউনিয়নের মধ্যম জগৎপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জাকির হোসেন জেলার সোনাগাজী উপজেলার দক্ষিণ চর মজলিশপুর গ্রামের হেলাজী ভূঁইয়াবাড়ির সফি উল্যাহর ছেলে। দাগনভূঞা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তথ্য অনুযায়ী আহত ব্যক্তিরা হলেন নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট চর পার্বতীপুর এলাকার বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম (৪৬), অর্পিতা (২০), মিফতাহুল জান্নাত (৩ মাস) এবং ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার করিমপুরের কহিনুর আক্তার (৬০), লিজু আক্তার (২৩) ও নীরব (১৫)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, জগৎপুর গ্রামের মোবারক মেম্বারের বাড়ির সামনে বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজিচালিত দুটি অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এ সময় আহত অবস্থায় সাতজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
দাগনভূঞা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এ এস এম সোহরাব আল হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ছয়জনের মধ্যে চারজনের অবস্থা শঙ্কাজনক। তাই তাঁদের ফেনী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অপর দুজন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।
দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফয়জুল আজীম বলেন, নিহত ব্যক্তির লাশ স্বজনেরা রাতে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে গেছেন। পুলিশ দুর্ঘটনাস্থল থেকে অটোরিকশা দুটি জব্দ করেছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা চলমান।