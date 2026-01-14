কেরানীগঞ্জে ছুরিকাঘাতে নিরাপত্তাকর্মী নিহত
ঢাকার কেরানীগঞ্জে ছুরিকাঘাতে আহমেদ দেওয়ান (৬০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কোন্ডা ইউনিয়নের কাউটাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আহমেদ দেওয়ানের বাড়ি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের পানগাঁও এলাকায়।
নিহত ব্যক্তির মেয়ে রেখা আক্তার সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমার বাবা ২৫ বছর ধরে হক ডকইয়ার্ডে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। আজ সকাল ছয়টা থেকে বাবার ডিউটি ছিল। সে জন্য ভোর পাঁচটার দিকে তিনি বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হন। কিছুক্ষণ পর খবর পাই, কে বা কারা বাবাকে ছুরি মেরেছে। এরপর বাবাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকেরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে যেতে বলেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবার মৃত্যু হয়।’
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলম বলেন, দুর্বৃত্তরা ওই বৃদ্ধের পাঁজরে ছুরিকাঘাত করেছে। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।