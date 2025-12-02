বরগুনায় বিএনপির ৪৬৬ কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

বরগুনায় বিএনপির ৪৬৬ কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা
বরগুনা জেলার সব উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় বিএনপি। জেলার মোট ৪৬৬টি কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরগুনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও বরগুনা-১ (সদর–আমতলী-তালতলী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নজরুল ইসলাম মোল্লা। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, আগের জেলা আহ্বায়ক কমিটি জেলার সব পর্যায়ের কমিটি দিয়েছিল। তখন কমিটি নিয়ে বিতর্ক ছিল। আগামী জাতীয় নির্বাচনের পর সব কমিটি গঠন করা হবে। এখন শুধু ওয়ার্ড পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে।
বরগুনা জেলা বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলায় ৬টি উপজেলা, ৪টি পৌরসভা ও ৪২টি ইউনিয়ন রয়েছে। এর মধ্যে ৪২টি ইউনিয়নের ৪২টি কমিটি ও প্রতিটি ইউনিয়নে ৯টি করে মোট ৩৭৮টি ওয়ার্ড কমিটি, ৬টি উপজেলা কমিটি, ৪টি পৌর কমিটি, প্রতিটি পৌরসভায় ৯টি করে মোট ৩৬টি ওয়ার্ড কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।
২০২২ সালে মাহবুব আলম ফারুক মোল্লাকে আহ্বায়ক ও প্রয়াত তারিকুজ্জামানকে সদস্যসচিব করে জেলা বিএনপির ৩১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির বিরুদ্ধে উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপির কমিটি গঠনে আর্থিক লেনদেনসহ সংগঠনবহির্ভূত কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। দুই বছর আগে ওই কমিটি বিলুপ্ত করে কেন্দ্রীয় বিএনপি। সবশেষ গত ২০ সেপ্টেম্বর বরগুনা জেলা বিএনপির তিন সদস্যের আংশিক আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় বিএনপি।