জমি নিয়ে বড়দের বিরোধে প্রাণ গেল তিন বছরের শিশুর

জমি নিয়ে বড়দের বিরোধে প্রাণ গেল তিন বছরের শিশুর
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে জমির বিরোধের জেরে তিন বছরের এক শিশুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার বেলা ২টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুর নাম নূর আবদুল্লাহ। সে একই গ্রামের নুরুল আলমের ছেলে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
নিহত শিশুর পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রতিবেশী দ্বীন ইসলামের সঙ্গে জমি নিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। তাঁদের বাড়ির পাশের জায়গায় ঘর নির্মাণ নিয়েই মূলত এ বিরোধ। এ ঘটনায় শিশুটির পরিবার আদালতে মামলাও করেছিলেন। পরে এ জায়গায় ঘর নির্মাণের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।
জানতে চাইলে শিশুটির বাবা নুরুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বেলা ১১টার দিকে দ্বীন ইসলাম ও তাঁর ভাই আরিফুল ইসলাম ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এরপর তাঁর মা এ ঘর নির্মাণে বাধা দেন। এসব নিয়ে তাঁর মায়ের সঙ্গে দ্বীন ইসলামদের কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দ্বীন ইসলাম তাঁর মায়ের পাশে থাকা শিশু নুর আবদুল্লাহর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। এরপর আহত অবস্থায় তাঁর ছেলেকে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দুপুরে তার মৃত্যু হয়।
এ ঘটনার পর থেকে দ্বীন ইসলাম ও তাঁর ভাই পলাতক রয়েছেন। এ কারণে বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। জানতে চাইলে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী নাজমুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘জমির বিরোধে শিশু আবদুল্লাহ হত্যার ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনিব্যবস্থা নেওয়া হবে।’