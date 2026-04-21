রেললাইনে পাথর ঠিক রাখার কাজ করছিলেন, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

রেললাইনে পাথর ঠিক রাখার কাজ করছিলেন, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বাড়বকুণ্ড রেলস্টেশন এলাকায় রেললাইনে কাজ করার সময় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চাঁদপুর থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামমুখী মেঘনা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত ব্যক্তির নাম রফিকুল ইসলাম। রেল কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, রফিকুলের বাড়ি চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার করের হাট এলাকায়। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়েতে ওয়েম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
সীতাকুণ্ডের বাড়বকুণ্ড রেলস্টেশনের মাস্টার রাজ কুমার রায় দুর্ঘটনার বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রফিকুলসহ কয়েকজন ওয়েম্যান রেললাইনের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া পাথর ঠিক করার কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত রফিকুল নামের ওই ওয়েম্যান মেঘনা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়েন। নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
স্টেশনমাস্টার রাজ কুমার রায় আরও বলেন, আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর রেল পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তরে নিহত রফিকুল ইসলামের জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর লাশটি দাফনের জন্য তাঁর গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হবে।