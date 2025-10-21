জেলা

জামায়াতকে ভোট দিয়ে পরীক্ষা করুন: গোলাম পরওয়ার

প্রতিনিধি
খুলনা
মিয়া গোলাম পরওয়ারফাইল ছবি

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, সব ধরনের ষড়যন্ত্রকে মেধা ও নৈতিক আদর্শের শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। আজকাল দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় জামায়াত-শিবিরকে জড়িয়ে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা ও ভুয়া তথ্য প্রচারিত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে বিরোধীদের অপপ্রচারের সঠিক ও তথ্যবহুল জবাব দিতে হবে।

মঙ্গলবার সকালে খুলনা-৫ আসনের শাহপুর আঞ্চলিক অফিসে ডুমুরিয়া উপজেলার ধামালিয়া, রঘুনাথপুর, রুদাঘরা ইউনিয়ন ভোটকেন্দ্র প্রতিনিধি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় গোলাম পরওয়ার এ কথা বলেন। তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেন, ‘জামায়াত কখনো ক্ষমতায় যায়নি। এবার জামায়াতকে ভোট দিয়ে পরীক্ষা করুন।’

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘ডাকসু, জাকসু, চাকসু ও রাকসুতে ছাত্রশিবির তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ ছাত্র সংসদে ছাত্রশিবিরের এ অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে হবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি আগামী নির্বাচনেও ছাত্রশিবির তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে বলে আশা করি। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জামায়াতের কল্যাণমুখী দেশ গঠনের ইতিবাচক রাজনীতি জনগণের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি ময়দানেও ব্যালট বিপ্লবে ভূমিকা রাখবে।’

জামায়াতের এই নেতা আরও বলেন, বাংলাদেশ একটা ইতিবাচক অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছি। একটা স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন করে নির্বাচিত কোনো শাসক যাতে কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী না হয়ে ওঠে, সেভাবে জনপ্রশাসন, মাঠপর্যায়ের প্রশাসন, জুডিশিয়ারি ব্যবস্থা, ইলেকটোরাল সিস্টেম, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সরকারের ছয়টি অরগানকে সাজানো হয়েছে।

একটি পক্ষ জামায়াতের গণজোয়ার রুখে দিতে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে উল্লেখ করে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জামায়াত ঘের দখল করে না, জমি দখল করে না, বালু উত্তোলন করে না। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশে বেকার থাকবে না। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব দূর করা হবে। সৃষ্টিকর্তার বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হলে হিন্দু ও মুসলিম সবাই ভালো থাকবেন।’

স্বাধীনতার ৫৪ বছরে আওয়ামী লীগ ২১ বছর, বিএনপি ১৫ বছর আর জাতীয় পার্টি ৯ বছর ক্ষমতায় থেকেও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি উল্লেখ করে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘তারা দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারেনি। করেছে নিজেদের পরিবর্তন। ক্ষমতায় যায়নি শুধু জামায়াতে ইসলামী। এবার জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দিয়ে পরীক্ষা করুন। এ কথা বলতে পারি, জামায়াত ঘুষ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস করে না। দেশে দুর্নীতি ও লুটপাট থাকবে না। দেশের মানুষকে ভালো রাখবে ইনশা আল্লাহ।’

ডুমুরিয়া উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মোক্তার হোসেনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি আবদুর রশীদ বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মুন্সি মিজানুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মিয়া গোলাম কুদ্দুস, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য গোলাম মোস্তফা আল মুজাহিদ, জেলা ছাত্রশিবির সভাপতি ইউসুফ ফকির, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির গাজী সাইফুল্লাহ প্রমুখ।

