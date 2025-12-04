নরসিংদীতে জামায়াতের নির্বাচনী সভায় হামলায় আহত ৩০, অভিযোগ যুবদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

নরসিংদীতে জামায়াতের নির্বাচনী সভায় হামলায় আহত ৩০, অভিযোগ যুবদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে
নরসিংদীতে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী সভা শেষে হামলায় অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার মেহেরপাড়া ইউনিয়নের শেখেরচর বাসস্ট্যান্ডে হামলার ঘটনা ঘটে। জামায়াত নেতাদের অভিযোগ, স্থানীয় যুবদল ও তাঁতী দলের দুই নেতার নেতৃত্ব হামলা হয়েছে।
আহত ব্যক্তিদের অনেকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ফরিদা গুলশানারা কবির বলেন, মেহেরপাড়ায় হামলায় আহত ১৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
ওই ঘটনার পর গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে নরসিংদী শহরের ব্রাহ্মন্দীতে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে হামলার অভিযোগ করেন জামায়াতের জেলা সেক্রেটারি ও নরসিংদী-২ আসনের (সদরের একাংশ ও পলাশ উপজেলার একাংশ) প্রার্থী আমজাদ হোসাইন।
সংবাদ সম্মেলনে আমজাদ হোসাইন অভিযোগ করেন, ‘হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে মেহেরপাড়া ইউনিয়ন তাঁতী দলের সভাপতি বখতিয়ার হোসেন, যুবদল নেতা ইফতিখার আলমসহ অন্তত ৪০ জন রয়েছেন। এই ন্যক্কারজনক হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাই।’
আমজাদ হোসাইন বলেন, শুরু থেকেই বিএনপির কিছু নেতা-কর্মী তাঁদের সভায় বাধা দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তব্য চলাকালীনও মঞ্চের পেছনে গিয়ে তাঁকে গালিগালাজ করা হয়। স্থানীয় লোকজনের হস্তক্ষেপে সেখান থেকে সরে গেলেও সভা শেষে ফেরার পথে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা হামলা চালান। এ ঘটনায় তাঁদের ৩০ জন আহত হন। এ ছাড়া দলের আরও ৩ কর্মী এখনো নিখোঁজ।
এ বিষয়ে জানতে মেহেরপাড়া ইউনিয়ন তাঁতী দলের সভাপতি বখতিয়ার হোসেনের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে মেহেরপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুর রশিদ মিয়া বলেন, উল্টো জামায়াতের হামলায় বখতিয়ারসহ তাঁদের পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁরা আইনগত ব্যবস্থা নেবেন।
নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) সুজন চন্দ্র সরকার বলেন, ‘ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ঠিক কী ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’