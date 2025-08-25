হবিগঞ্জে বিএনপির কাউন্সিল ৬ সেপ্টেম্বর, সভাপতি ও সম্পাদক পদে প্রার্থী ৫ জন করে
প্রায় সাড়ে ১৬ বছর পর হবিগঞ্জে জেলা বিএনপির কাউন্সিল হতে যাচ্ছে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ পৌরসভার মাঠে এ সম্মেলন আয়োজনের কথা আছে। গতকাল রোববার শেষ দিনে পাঁচটি পদে মোট ৩০ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
গতকাল বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শহরের শায়েস্তানগরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এসব মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়। সেখানে প্রার্থী ও তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রায় পুরো এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সভাপতি পদে মোট পাঁচজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা হলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেট বিভাগ) জি কে গউছ, সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সুজাত মিয়া, সাবেক নারী সংসদ সদস্য সাম্মী আখতার, অধ্যাপক এনামুল হক ও সামিউল আলম খান। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারী পাঁচজন হলেন এনামুল হক, ইসলাম তরফদার, মিজানুর রহমান চৌধুরী, কামাল উদ্দিন সেলিম ও গোলাম কিবরিয়া বেলাল। এ ছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৯ জন, সিনিয়র সহসভাপতি পদে ৫ জন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ৬ জনসহ মোট ৩০ জন এসব মনোনয়ন সংগ্রহ করেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার মঞ্জুর উদ্দিন আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘প্রার্থীরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আশা করছি, সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশে এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। ২৭ আগস্ট মনোনয়ন জমার শেষ দিন।’
বিএনপিকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল মন্তব্য করে সভাপতি পদপ্রার্থী জি কে গউছ বলেন, ‘রাষ্ট্রক্ষমতা যেমন আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন চাই, তেমনি দলের নেতৃত্বও গণতান্ত্রিকভাবেই নির্বাচন করতে চাই। এবার বাধাহীন পরিবেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জেলা বিএনপির নতুন নেতৃত্ব আসবে।’
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী এনামুল হক সেলিম বলেন, ‘এবার সাড়ে ১৬ বছর পর জেলা বিএনপির কাউন্সিল হতে যাচ্ছে। আমরা চাই, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ নির্বাচন হোক।’