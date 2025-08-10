জেলা

তারাগঞ্জে দুজনকে পিটিয়ে হত্যা

লাশ নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

প্রতিনিধি
তারাগঞ্জ, রংপুর
রংপুরের তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে নিহত রুপলালের লাশ নিয়ে বিক্ষোভ। আজ রোববার রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের বেলতলী এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

রংপুরের তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে নিহত রুপলাল দাসের লাশ নিয়ে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধের পর প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা সড়ক ছেড়ে দেন।

গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা এলাকায় রুপলাল দাসসহ (৪০) দুজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। রুপলালের বাড়ি উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের ঘনিরামপুর এলাকায়। নিহত অন্যজন হলেন মিঠাপুকুর উপজেলার বালুয়াভাটা গ্রামের প্রদীপ লাল (৩৫)।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের বেলতলী এলাকায় রুপলালের লাশ রেখে এলাকাবাসী অবরোধ শুরু করেন। এতে সড়কের দুই দিকেই শত শত যানবাহন আটকে পড়ে। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুবেল রানা ও সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে রাত সাড়ে ৭টার দিকে বিক্ষোভকারীরা সড়ক থেকে সরে যান।

এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহত রুপলালের স্ত্রী ভারতী রানী দুপুরে তারাগঞ্জ থানায় ৫০০ থেকে ৭০০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, গত শনিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে মিঠাপুকুরের ছরান বালুয়া এলাকা থেকে ভাতিজি জামাই প্রদীপ লালকে নিয়ে ভ্যানে করে বাড়ি ফেরার পথে সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা মোড়ে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি তাঁদের পথরোধ করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরই একপর্যায়ে প্রদীপ লালের কালো ব্যাগ তল্লাশি করে বোতলে দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় ও কিছু ওষুধ পান। বোতলের ঢাকনা খোলার পর দুর্গন্ধে বুড়িরহাট এলাকার কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতে লোকজন উত্তেজিত হয়ে রুপলাল ও প্রদীপ লালকে বুড়িরহাট উচ্চবিদ্যালয়ে মাঠে নিয়ে লাঠিসোঁটা ও লোহার রড দিয়ে মারধর শুরু করে। একপর্যায়ে তাঁদের কান দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে। তাঁদের তারাগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক রুপলালকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রদীপ লালকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে প্রদীপ লাল ভোর ৪টায় মারা যান।

তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম এ ফারুক বলেন, ‘রুপলালের লাশ নিয়ে স্থানীয়রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। আমরা তাঁদের আশ্বাস করেছি। তাঁরা লাশ নিয়ে ফিরে গেছেন।’

