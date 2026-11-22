শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ায় শিক্ষককে মারধরের ঘটনার নিন্দা জানাল বিসিইবি
যশোরের ঝিকরগাছার সেন্ট লুইস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার সঞ্জয় মাথিয়াস রোজারিওকে এক অভিভাবকের শারীরিক নির্যাতনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্যাথলিক শিক্ষা বোর্ডের (বিসিইবি) সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ এবং এর সদস্যভুক্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।
আজ রোবববার এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানানো হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত অভিভাবককে গ্রেপ্তার করায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সংশ্লিষ্ট সব মহলের দায়িত্বশীল ভূমিকা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।
এসএসসির নির্বাচনী পরীক্ষায় এক শিক্ষার্থী ছয় বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ায় ১৭ নভেম্বর সেন্ট লুইস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় মাথিয়াস রোজারিওকে মারধর করেন ইউনুস আলী নামের একজন অভিভাবক। পরে পুলিশ তাঁকে আটক করে।
আজ বিসিইবির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করা কেবল শিক্ষক কিংবা প্রশাসনের একক দায়িত্ব নয়; বরং শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, পারস্পরিক আস্থা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্য নির্ভরশীল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা বিকাশের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। তাই কোনো মতপার্থক্য বা অভিযোগের সৃষ্টি হলে তা আলোচনার মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মনীতি ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সমাধান করা বাঞ্ছনীয়। কোনো অবস্থাতেই সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন কিংবা শিক্ষকদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত সেন্ট লুইস মাধ্যমিক বিদ্যালয় দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এলাকার শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাসে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক।