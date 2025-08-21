খাগড়াছড়িতে মা ও মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

খাগড়াছড়িতে মা ও মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার
খাগড়াছড়ির রামগড়ে মা ও মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রামগড় সদর ইউনিয়নের পূর্ব বাগানটিলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশের ধারণা, গতকাল রাতে মা ও মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এই দুজন হলেন মা আমেনা বেগম (৯২), মেয়ে রায়হানা আক্তার। আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ ঘটনার বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি।
রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, আজ সকালে মা ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।