সুনামগঞ্জে এনএসআই সদস্য পরিচয়ে বিয়ে-প্রতারণা, তরুণ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
সুনামগঞ্জ
গতকাল রাতে তাহিরপুর উপজেলার মধ্য তাহিরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন টিটন বিশ্বাসছবি: প্রথম আলো

নিজেকে জাতীয় গোয়েন্দা নিরাপত্তা সংস্থার (এনএসআই) সদস্য পরিচয় দিয়ে বিয়ে করেছিলেন টিটন বিশ্বাস (২৫) নামের এক তরুণ। এ পরিচয়ে করতেন নানা অপকর্ম। পরে শ্বশুরবাড়ির লোকজন জানতে পারেন তাঁর ভুয়া পরিচয়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

টিটন বিশ্বাস সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার মধ্য তাহিরপুর গ্রামের মৃত সাধন বিশ্বাসের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, টিটন প্রতারণা করে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছ থেকে টাকাপয়সা নিয়েছেন বলে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ ও কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে টিটন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার একটি গ্রামে বিয়ে করেন। এ পরিচয়ে তিনি এলাকায় দাপিয়ে বেড়াতেন। এমনকি শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকাপয়সাও নিয়েছেন। চাকরি দেওয়ার কথা বলে কয়েকজনের সঙ্গে প্রতারণাও করেছেন।

টিটনের স্ত্রীর ভাই জানান, টিটন নিজেকে এনএসআইয়ের সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁদের এলাকায় যান। ২০২৩ সালে তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর তাঁর বোনকে বিয়ে করেন। নিজ এলাকাতেও তিনি এনএসআইয়ের সদস্য হিসেবে পরিচয় দিতেন। এ পরিচয়ের কারণে সবাই তাঁকে সমীহ করতেন। টিটন প্রায়ই টাকার জন্য শ্বশুরবাড়িতে চাপ দিতেন। বিভিন্ন সময়ে টাকাও নিয়েছেন। ইদানীং এই চাপ বেড়ে যায় ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে খারাপ আচরণ শুরু করেন। তাঁদের সন্দেহ হলে বিষয়টি লিখিতভাবে পুলিশকে জানান। এরপর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

তাহিরপুর থানার ওসি বলেন, গ্রেপ্তারের সময় টিটনের কাছ থেকে এনএসআইয়ের লোগোযুক্ত ভুয়া পরিচয়পত্র এবং বিদেশ যেতে ছুটিসংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

