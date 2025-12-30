ময়মনসিংহে সহকর্মীর গুলিতে আনসার সদস্য নিহত, অভিযুক্ত আটক

ময়মনসিংহে সহকর্মীর গুলিতে আনসার সদস্য নিহত, অভিযুক্ত আটক
ময়মনসিংহের ভালুকায় একটি পোশাক কারখানায় দায়িত্ব পালনকালে সহকর্মীর গুলিতে এক আনসার সদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত আনসার সদস্যকে করেছে পুলিশ।
নিহত আনসার সদস্য হলেন বজেন্দ্র বিশ্বাস (৪২)। তিনি সিলেট সদর উপজেলার কাদিরপুর গ্রামের পবিত্র বিশ্বাসের ছেলে। অভিযুক্ত নোমান মিয়া (২৯) সুনামগঞ্জের তাহেরপুর থানার বালুটুরি বাজার এলাকার লুৎফর রহমানের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ভালুকা ইউনিয়নের মেহরাবাড়ি এলাকায় লাবিব গ্রুপের প্রতিষ্ঠান সুলতানা সোয়েটার্স লিমিটেডের একটি কারখানা রয়েছে। কারখানাটিতে মোট ২০ জন আনসার সদস্য কর্মরত ছিলেন। গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে আনসার সদস্য নোমান মিয়া ও বজেন্দ্র বিশ্বাস একসঙ্গে বসে ছিলেন। এ সময় নোমান মিয়ার শর্টগান থেকে বজেন্দ্র বিশ্বাসের বাঁ ঊরুতে গুলি লাগে। তিনি গুরুতর আহত হন। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসক এ সময় তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত নোমান মিয়াকে আটক করা হয়েছে। মজা করতে গিয়ে গুলির ঘটনাটি ঘটেছে বলে দাবি করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। ঘটনাস্থলে থাকা আরেক আনসার সদস্যও একই কথা বলছেন। এর পেছনে অন্য কিছু রয়েছে কি না, তা তদন্ত করছে পুলিশ।
ওসি জাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।