সুনামগঞ্জে জামায়াতের দুই প্রার্থীর মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

সুনামগঞ্জে জামায়াতের দুই প্রার্থীর মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা
সুনামগঞ্জে জামায়াতে ইসলামীর দুই প্রার্থী তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করেছেন। সুনামগঞ্জ পৌর শহরের সরকারি জুবিলী উচ্চবিদ্যায়ের মাঠ থেকে শোভাযাত্রা নিয়ে তাঁরা তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় যান। গণসংযোগ করেন।
সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, সুনামগঞ্জ-৪ আসনে (সদর ও বিশ্বম্ভরপুর) দলের প্রার্থী মো. শামস উদ্দিন এবং সুনামগঞ্জ-১ আসনে (তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা ও মধ্যনগর) দলের প্রার্থী তোফায়েল আহমদ খান আজ সকালে তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে জেলা শহরের সরকারি জুবিলী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জড়ো হন। পরে তাঁরা মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা নিয়ে শহর থেকে বিশ্বম্ভরপুর ও তাহিরপুর উপজেলায় যান। পথে বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা শুরুর আগে তোফায়েল আহমদ খান বলেন, ‘বাংলাদেশ ৫৪ বছর পার করেছে। কিন্তু এখনো দুর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত, সুবিচার, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। জনগণ সব দলকে দেখেছেন, এবার তাঁরা জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ গড়তে চান। দেশে আওয়াজ উঠেছে সব দেখেছি বারবার, দাঁড়িপাল্লা এইবার। আমরা যেখানেই যাচ্ছি মানুষের সমর্থন পাচ্ছি।’
শামস উদ্দিন বলেন, ‘আমরা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে নির্বাচন চাই। এ জন্য সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সেটি করবে বলে আমরা আশা করি।’