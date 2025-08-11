আইন করে গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি ছাত্রদল সভাপতির
দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইন করে গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম (রাকিব)। আজ সোমবার দুপুরে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ (এমসি কলেজ) ছাত্রদলের সম্মেলন ও কাউন্সিল শুরুর আগে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবি জানান।
রাকিবুল ইসলাম বলেন, একাত্তরের মানবতাবিরোধী রাজনীতিতে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের অবস্থান নেওয়া নৈতিক দায়িত্ব। অতীতে ছাত্ররাজনীতির নানা কর্মকাণ্ডে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত থাকলেও ছাত্রদল তার পুনরাবৃত্তি না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবান্ধব রাজনীতি চালিয়ে যাবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে এখনো নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মীরা সক্রিয় রয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন রাকিবুল। তিনি বলেন, গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি হলে ১০ থেকে ১৫ জন ছাত্রলীগের কর্মী রয়েছেন।
পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম। পরে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। আলোচনা পর্ব শেষে বেলা আড়াইটায় নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। সাড়ে পাঁচটায় ভোট গ্রহণ শেষে গণনার পর ফলাফল ঘোষিত হবে।
এমসি কলেজ ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ২১ বছর পর সরাসরি ভোটের মাধ্যমে এমসি কলেজে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হচ্ছে। কাউন্সিলে মোট ভোটার ৬৩৯ জন। এর মধ্যে সভাপতি পদে পাঁচজন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে চারজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।