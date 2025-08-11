টঙ্গীতে মুঠোফোন ছিনতাই করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন যুবক, পিটুনিতে নিহত

টঙ্গীতে মুঠোফোন ছিনতাই করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন যুবক, পিটুনিতে নিহত
গাজীপুরের টঙ্গীতে পিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল আটটার দিকে টঙ্গী মিলগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক ২২ বছর। তাঁর পরনে কালো প্যান্ট ও নীল শার্ট।
এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, সকালে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে একটি মুঠোফোন ছিনতাই করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন ওই যুবক। এ সময় জনতা ধাওয়া দিয়ে তাঁকে আটক করে পিটুনি দেয়।
গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, নিহত যুবকের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনা আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।