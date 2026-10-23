ঝোপ থেকে ভেসে আসছিল কান্নার শব্দ, পাতা সরাতেই দেখা মিলল নবজাতক
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশের ঝোপ থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর পাইন্দং এলাকার আমতল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
উদ্ধার হওয়া নবজাতকটি মেয়েশিশু। আজ শুক্রবার বিকেল চারটা পর্যন্ত কারা তাকে ফেলে গিয়েছিল, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাকে ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন নার্সের তত্ত্বাবধানে রেখেছে পুলিশ। শিশুটি গতকাল ঝোপের মধ্যে কাঁদছিল। কান্নার শব্দ শুনে ঝোপের পাতা সরিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা নবজাতকটিকে দেখতে পান। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ রাজা বলেন, ‘রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে শিশুটির কান্নার শব্দ আসছিল। পরে আমরা এগিয়ে নবজাতক দেখতে পাই। এরপর দ্রুত পুলিশকে জানিয়েছি।’
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান প্রথম আলোকে বলেন, নবজাতকটি বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। শিশুটিকে কে বা কারা মহাসড়কের পাশে ফেলে গেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।