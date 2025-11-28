ময়মনসিংহে বন্ধুকে কুপিয়ে হত্যার পর তরুণ কুড়াল হাতে থানায়

ময়মনসিংহে বন্ধুকে কুপিয়ে হত্যার পর তরুণ কুড়াল হাতে থানায়
ময়মনসিংহের ত্রিশালে সরকারি নজরুল একাডেমি মাঠে মুনতাসির ফাহিম (২২) নামের এক তরুণ ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হয়েছেন। তাঁর বন্ধু অহিদুল ইসলামের (২২) বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত পৌনে নয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মুনতাসির ফাহিম ত্রিশাল ইউনিয়নের চিকনা মনোহর গ্রামের বাদল মিয়ার ছেলে। অভিযুক্ত অহিদুল ইসলাম ত্রিশাল পৌরসভার দরিরামপুর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে।
নিহত তরুণের স্বজনেরা জানান, মালয়েশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন মুনতাসির ফাহিম। চার মাস আগে দেশে আসেন তিনি। আগামী শনিবার তাঁর মালয়েশিয়া যাওয়ার কথা ছিল; ২৫ ডিসেম্বর ক্লাস শুরু হওয়ার কথা।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত নয়টার দিকে একটি ‘চায়নিজ কুড়াল’ হাতে নিয়ে থানায় হাজির হন অহিদুল ইসলাম। তিনি পুলিশকে বলেন, ‘ফাহিম আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে, তাই তাকে চায়নিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছি।’ এমন কথা শোনার পর পুলিশ তাঁকে আটক করে। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ত্রিশাল সরকারি নজরুল একাডেমি স্কুল মাঠে যায়। মাঠের পূর্ব পাশের পানির ট্যাংকের পাশে ফাহিমের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
নিহত ফাহিমের বাবা রেজাউল ইসলাম বলেন, ‘কেন আমার ছেলেকে হত্যা করল জানি না। কী ক্ষোভ ছিল? আমার ছেলে তো দেশেই থাকত না। এমন নির্মমভাবে আমার ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করল?’
ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনসুর আহমেদ বলেন, ওই দুই তরুণ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হত্যার পর অভিযুক্ত তরুণ থানায় এসে বলতে থাকেন, তাঁর জীবন নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাই তিনি ফাহিমকে হত্যা করেছেন। এর বেশি কিছু জানাননি। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে। আটক তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হত্যার কারণ বের করা হবে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।