চকরিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর মৃত্যু

চকরিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর মৃত্যু
কক্সবাজারের চকরিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে রেজু আরা বেগম (৫২) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চিরিংগা ইউনিয়নের পশ্চিম পালাকাটা এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রেজু আরা পশ্চিম পালাকাটা এলাকার গোলাম কাদেরের স্ত্রী। পরিবারের লোকজন বলেন, রেজু আরা ওষুধ কিনতে বাড়ি থেকে বের হন। চিরিংগা স্টেশনে যাওয়ার পথে রেললাইন পার হওয়ার সময় কক্সবাজারগামী একটি ট্রেনে কাটা পড়েন তিনি।
প্রত্যাক্ষদর্শী ফাহিম মোরশেদ (৩০) বলেন, রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়েন ওই নারী। এ সময় তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেন।
চকরিয়া রেলস্টেশনের ইনচার্জ মো. ফরহাদ বিন জাফর চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারগামী সৈকত এক্সপ্রেস নামের ট্রেনে কাটা পড়ে ওই নারী মারা গেছেন। ট্রেনটি সাড়ে ১০টার দিকে চকরিয়া অতিক্রম করে।
কক্সবাজার রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ শাহজালাল বলেন, রেলওয়ে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় এলাকাবাসীর সামনে নিহতের পরিবারের সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ বিনা ময়নাতদন্তে দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।