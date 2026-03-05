জেলা

ভূমি প্রতিমন্ত্রীর পরিদর্শনকালে অফিসে অনুপস্থিত দুই কর্মকর্তাসহ তিনজনকে বদলি

প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ
ভূমি প্রতিমন্ত্রী কায়সার কামাল নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পরিদর্শনে যান। গতকাল বুধবার সকালেছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ভূমি প্রতিমন্ত্রী কায়সার কামালের আকস্মিক পরিদর্শনকালে অফিসে অনুপস্থিত দুই কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দিন ও উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা মো. ওমর ফারুককে আড়াইহাজারে এবং অফিস সহকারী জান্নাতী আক্তারকে বন্দর উপজেলায় বদলি করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির বলেন, যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত না থাকায় গতকাল বুধবার রাতে দুই কর্মকর্তাসহ তিনজনকে বদলি করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গতকাল সকাল ৯টার দিকে ভূমি প্রতিমন্ত্রী কায়সার কামাল নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পরিদর্শনে যান। এ সময় তিনি নির্ধারিত সময়ে অফিস তালাবদ্ধ দেখতে পান এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুপস্থিত পেয়ে আধা ঘণ্টা বারান্দার চেয়ারে বসে থাকেন। এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করে ভূমি প্রতিমন্ত্রী কায়সার কামাল উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, সকাল ৯টায় অফিস খোলার কথা, কিন্তু পৌনে ১০টার সময় একজন কর্মকর্তা ও ১০টার পরে আরেকজন আসেন। এ ধরনের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত। এ বিষয়টি নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

