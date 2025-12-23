বাউফলে জামায়াতে যোগদানের পর বিএনপি নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

বাউফলে জামায়াতে যোগদানের পর বিএনপি নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা বিএনপির সদস্য ও নাজিরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন মুন্সী আজ মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগদান করেছেন। পরে সন্ধ্যা সাতটার দিকে উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আপেল মাহমুদ ফিরোজ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তাঁকে (হেলাল) দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।
বহিষ্কারের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ‘আপনি (হেলাল উদ্দিন) আজ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন। তাই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে আপনাকে বিএনপির পদ ও প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হলো।’
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেল চারটার দিকে উপজেলার সূর্য্যমনি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে জামায়াতের উদ্যোগে আয়োজিত শহীদ শরিফ ওসমান হাদির দোয়ার অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনগণ ও নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে জামায়াতে যোগদানের ঘোষণা দেন বিএনপি নেতা হেলাল উদ্দিন।
অনুষ্ঠানে হেলাল উদ্দিন মুন্সী বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি থানা কমিটির বর্তমান সদস্য এবং নাজিরপুর ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা হিসেবে কাজ করেছেন। এখন তিনি জামায়াতের সঙ্গে থেকে বাকি জীবন উৎসর্গ করতে চান।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদ। তিনি নবাগত নেতাকে স্বাগত জানান এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।