জেলা

সিলেট-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক মেয়র আরিফুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীছবি : প্রথম আলো

সিলেট সিটি করপোরেশনের দুইবারের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে অবশেষে সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) আসনে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে চারটায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী হিসেবে আরিফুলের নাম ঘোষণা করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দ্বিতীয় দফায় আরিফুলসহ ৩৬ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। এর আগে গত ৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বিএনপি। তবে ওই দিন সিলেট-৪ ও সিলেট-৫ (কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ) আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি। গতকালও সিলেট-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি।

সিলেট বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, সিলেট-১ (নগর ও সদর) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন আরিফুল হক। তবে এ আসনে মনোনয়ন পান বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। এর আগে দলের উচ্চপর্যায় থেকে সিলেট-১-এর পরিবর্তে বেশ কয়েকবার সিলেট-৪ আসনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বললেও তিনি রাজি হননি। গত ৫ নভেম্বর রাতে দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তাঁকে সিলেট-৪ আসনে প্রার্থী হতে নির্দেশনা দেন। পরে ৭ নভেম্বর থেকে তিনি নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণা শুরু করেন।

আরিফুল বর্তমানে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হিসেবে আছেন। এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া তিনি সিলেট জেলা বিএনপির সদস্য। এর আগে সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন একসময়ের ছাত্রদলের প্রভাবশালী এই নেতা।

যোগাযোগ করলে আরিফুল হক চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার প্রার্থিতার ঘোষণা সিলেট-৪ আসনের মানুষকে আনন্দিত করলেও এই মুহূর্তে আমিসহ আমার নেতা-কর্মী দেশমাতা খালেদা জিয়ার জন্য চরম উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছি। আমরা তাঁর সুস্থতা কামনা করছি।’

আরিফুল হক চৌধুরী আরও বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে ধানের শীষকে বিজয়ী করব। ধানের শীষের বিজয় মানে বাংলাদেশের বিজয়, গণতন্ত্রের বিজয়। সিলেট-৪ আসনের পিছিয়ে পড়া তিন উপজেলাকে মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে সবার সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।’

