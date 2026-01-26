জেলা

ডাকসু নিয়ে জামায়াত নেতার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে পাথরঘাটায় মানববন্ধন

প্রতিনিধি
পাথরঘাটা, বরগুনা
জামায়াত নেতার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে পাথরঘাটায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবারছবি: প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ কেন্দ্র (ডাকসু) নিয়ে বরগুনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মো. শামীম আহসানের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে পাথরঘাটায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে পাথরঘাটার গোল চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, স্থানীয় কলেজ শিক্ষকসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সোহানুর রহমানের সভাপতিত্বে এ মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন পাথরঘাটা কলেজের সহকারী অধ্যাপক জাইদুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ইউনুস আলী, পাথরঘাটা কলেজের শিক্ষার্থী রাজীব সরকার ও মো. রাকিব।

বরগুনা জেলা জামায়াতের নেতা বললেন, ডাকসু মাদকের আড্ডাখানা-বেশ্যাখানা ছিল

বক্তারা বলেন, বরগুনার জামায়াত নেতা ও পাথরঘাটার একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শামীম আহসান সম্প্রতি জামায়াতের একটি নির্বাচনী জনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে বিতর্কিত এবং কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁরা এ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। একই সঙ্গে তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান তাঁরা। যদি তাঁর শাস্তি নিশ্চিত না করা হয়, তাহলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

জামায়াত নেতাকে উদ্দেশ্য করে সহকারী অধ্যাপক জাইদুর রহমান বলেন, ‘আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাদকের আড্ডাখানা ও বেশ্যাখানা বলার দুঃসাহস করেছেন। আপনার এই মন্তব্য আপনার শিক্ষকতার মর্যাদাহানি করে। আপনি শিক্ষকের পদে থাকার যোগ্য নন। আমরা দাবি জানাই, আপনি পাবলিকলি ক্ষমা চান, না হলে আপনাকে নিষিদ্ধ করা হবে।’

ডাকসু নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য জামায়াত নেতার দুঃখ প্রকাশ

শামীম আহসানের বক্তব্যের বিষয়ে বরগুনা-২ আসনে জামায়াতের প্রার্থী সুলতান আহমেদ বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সময় ভবঘুরেদের আড্ডা ছিল। কিন্তু তারপরও এ মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত। আমাদের মান-মর্যাদার স্থান এবং দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে তাকে সম্মান করা উচিত ছিল।’

ডাকসু নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য জামায়াত নেতার দুঃখ প্রকাশ

