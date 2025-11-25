মেগা প্রকল্প নয়, কর্মসংস্থানে বিনিয়োগ করবে বিএনপি: আমীর খসরু

মেগা প্রকল্প নয়, কর্মসংস্থানে বিনিয়োগ করবে বিএনপি: আমীর খসরু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, মেগা প্রকল্প নয়, মানুষের কল্যাণে বিনিয়োগে বিএনপি গুরুত্ব দেবে। আজ মঙ্গলবার নগরের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করা কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। নগর বিএনপি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘আমরা কোনো মেগা প্রজেক্টে যাব না। মানুষের আত্মকর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান, বিদেশে চাকরির সুযোগ, এসবই আমাদের অগ্রাধিকার। নতুন প্রজন্ম লেখাপড়া করেও চাকরি পাচ্ছে না। এ জন্য ১৮ মাসে ১ কোটি চাকরির ব্যবস্থা করাই প্রথম দায়িত্ব। আগামী দিনের বাংলাদেশ গঠনে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে বিএনপি। দলের প্রণীত বাজেটে সর্বাধিক বিনিয়োগ রাখা হবে এই দুই খাতে।’
প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমীর খসরু বলেন, এখন সবার হাতে একটি করে স্মার্টফোন আছে। মোবাইল ফোন থেকেই বিশ্বের যেকোনো লাইব্রেরিতে প্রবেশ করা যায়, বই অর্ডার করা যায়। মেধার যে ব্যবহার শুরু হয়েছে, সেটাকে যত বেশি কাজে লাগাতে পারবে, তত বেশি এগিয়ে যাবে। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ হবে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ।
নগর বিএনপির সদস্যসচিব নাজিমুর রহমানের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন নগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুস সাত্তার। এতে মুখ্য আলোচক ছিলেন বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মওদুদ হোসাইন আলমগীর। আলোচক ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।